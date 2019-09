Senvion will Teile des Geschäfts an Siemens Gamesa verkaufen

Der insolvente Windanlagenbauer Senvion will wesentliche Teile seines Geschäfts an den Konkurrenten Siemens Gamesa verkaufen. Dazu unterzeichneten die beiden Unternehmen eine nicht-bindende Exklusivvereinbarung, wie Senvion am Montag mitteilte. Dabei geht es um ausgewählte europäische Service- und Onshore-Aktivitäten. Eine finale Entscheidung wird bis Ende September erwartet.