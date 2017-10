SF Commercial Properties Fund erhöht Kapital um maximal 126 Mio CHF

Der Fond SF Commercial Properties Fund führt - wie bereits angekündigt - eine Kapitalerhöhung durch. Der Maximalbetrag wurde gegenüber der Vorankündigung vor rund zwei Wochen auf 126 Mio CHF etwas erhöht. Im Anschluss an die vom 30. Oktober bis zum 17. November 2017 laufende Zeichnungsfrist sollen sämtliche Fondsanteile per 24. November an der SIX Swiss Exchange kotiert werden, wie die Immobiliengesellschaft Swiss Finance & Property Funds (SFPF) am Montag mitteilt.