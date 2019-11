SF Retail Properties Fund erhöht Kapital um maximal 53,16 Millionen Franken

Der zu SFP Swiss Finance & Property Funds gehörende SF Retail Properties Fund will das Kapital im Rahmen einer Bezugsrechtsemission um maximal 53,16 Millionen Franken erhöhen. Die Transaktion soll in der Zeit vom 11. November bis 26. November 2019 durchgeführt werden, wie SFP am Donnerstag mitteilt. Die Liberierung der neu auszugebenden Anteile erfolgt am 29. November 2019.