SF Sustainable Property Fund will Kapital um knapp 100 Millionen Franken erhöhen

Bereits Ende Oktober kündigte der Fonds diesen Schritt an. Den Erlös will er in den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios und die Potenzialerschliessung bei Bestandsliegenschaften stecken. Weiterhin werde ein Teil für die Rückführung von verzinslichem Fremdkapital verwendet werden. Zehn bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von einem neuen Anteil mit einem Ausgabepreis von 126,00 Franken netto.

Die Bezugsrechte können im Zeitraum vom 29. November bis zum 8. Dezember 2021 an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Die Ausgabe ist auf 765'135 neue Anteile beschränkt. Nicht gezeichnete Anteile würden gegebenenfalls nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag verringern könne.

Am 14. Dezember werde die Fondsleitung über die genaue Anzahl der neu zu emittierenden Anteile informieren. Die Liberierung erfolge dann am 17. Dezember.

Der SF Sustainable Property Fund investiert in Immobilien sowie Projekte in der ganzen Schweiz. Er fokussierte sich dabei auf Liegenschaften, welche innerhalb von sieben Jahren an die ökologischen, soziologischen und wirtschaftlichen Kriterien herangeführt werden können.

cg/hr

(AWP)