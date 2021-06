SFP Anlagestiftung nimmt für Anlagegruppe SFP AST neues Kapital auf

Die Anlagestiftung will laut einer Mitteilung vom Mittwoch das Kapital der Anlagegruppe SFP AST um 50 bis 80 Millionen Franken erhöhen. Mit dem zusätzlichen Kapital solle der Kauf von fünf bereits reservierten Objekten im Wert von knapp 74 Millionen Franken finanziert werden. Für einen weiteren fokussierten Ausbau des Portfolios stehe zudem Fremdkapital zur Verfügung.

Bestehende und neue Investoren, die gemäss Schweizer Gesetzgebung sowie der Satzung der SFP Anlagestiftung in steuerbefreite Anlagestiftungen investieren dürfen, könnten an der Kapitalaufnahme teilnehmen. Der Ausgabepreis beträgt den Angaben zufolge indikativ 1106,50 Franken je Anteil, Zeichnungen bis 500 Ansprüche erhalten eine Vollzuteilung. Die restlichen Zeichnungen könnten im Falle einer Überzeichnung proportional gekürzt werden, heisst es weiter. Abgerechnet wird am 14. Juli.

Das Portfolio der SFP AST Swiss Real Estate setzt sich aus mindestens 40 Prozent Wohnimmobilien und mindestens 40 Prozent kommerziell genutzten Immobilien zusammen. Das Portfolio umfasse 15 Objekte in der Schweiz mit einem Marktwert von rund 223 Millionen Franken.

pre/uh

(AWP)