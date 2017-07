SFPI schliesst Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Die Immobiliengesellschaft Swiss Finance & Property Investment AG (SFPI) hat die gegen Ende Juni gestartete Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Es wurden 99,8% der angebotenen Namenaktien durch die Ausübung von Bezugsrechten erworben, wie die an der SIX kotierte Gesellschaft am Donnerstag mitteilt. Die nicht bezogenen Aktien seien im Rahmen der freien Platzierung vollständig platziert worden.