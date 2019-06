Die in der Komponentenfertigung und im Baubedarfshandel tätige SFS-Gruppe hat einen neuen Leiter der Division Riveting (Niettechnik) berufen. Urs Langenauer übernimmt von Thomas Bamberger per sofort und wird zudem per Anfang Juli Einsitz in der Geschäftsleitung nehmen, wie das Unternhemen am Montagabend mitteilte.