Zu seinem Nachfolger wurde Volker Dostmann bestimmt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Dostmann wird per 1. November 2020 in die Geschäftsleitung von SFS eintreten und die Funktion des Finanzchefs anlässlich der Generalversammlung 2021 übernehmen. Er blicke auf eine über 20-jährige Tätigkeit im industriellen Umfeld und auch auf Erfahrungen in verschiedenen Position als CFO zurück.

cf/ra

(AWP)