Der Metallverabeiter SFS will seinen Öko-Fussabdruck verbessern. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen um 90 Prozent reduziert werden, wie das Untenehmen am Montag mitteilte. Ausserdem habe man im letzten Jahr die Anzahl an Berufsunfällen um rund 13 Prozent gesenkt. Man komme damit dem mittelfristigen Ziel, diese bis 2025 zu halbieren, näher.