SGKB-Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrates

Der Präsident und die Mitglieder des Verwaltungsrates wurden wiedergewählt, wie es gleichentags in einer Medienmitteilung heisst. Nicht zur Wiederwahl stand nach Erreichen der Altersgrenze Hans-Jürg Bernet.

Benedikt Würth tritt aufgrund seiner Wahl in den Ständerat per Ende der Legislaturperiode im Mai 2020 aus der Regierung und somit auch aus dem Verwaltungsrat der SGKB aus, dem er seit 2016 angehört. Die Kantonsregierung werde per 1. Juni ein anderes Mitglied der Regierung in den Verwaltungsrat entsenden.

Aufgrund der Massnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie fand die GV ohne die persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Sie konnten ihre Stimmrechte über einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Es waren 4,49 Millionen Aktionärsstimmen vertreten und somit 75,0 Prozent aller Aktien.

yr/

(AWP)