In der Geschäftsleitung der St. Galler Kantonalbank (SGKB) kommt es auf Anfang 2021 zu einem Wechsel. Falk Kohlmann wurde per dieses Datum zum neuen Leiter Service Center und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Er tritt dann die Nachfolge von Felix Buschor an, der Ende 2020 in Pension gehen wird.