Die St. Galler Kantonalbank (SGKB) wird nach der UBS, der Credit Suisse und der ZKB nun ebenfalls Teilnehmerin der Open-Finance-Plattform bLink von der SIX. Dies sei unter anderem das Resultat der technischen Kooperation zwischen der SIX und der Swisscom, wodurch die Integration in die Plattform für die Banken unkomplizierter abläuft.