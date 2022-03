SGL Carbon macht wieder Gewinn - Unsicherheiten für 2022 wegen Ukraine-Krieg

Der Konzernumbau des Kohlefaserspezialisten SGL Carbon trägt Früchte. Nach drei Verlustjahren sei 2021 wieder ein positives Konzernergebnis erzielt worden, teilte das SDax Unternehmen am Donnerstag in Wiesbaden mit. Unterm Strich blieben 75,4 Millionen Euro hängen. Zudem sei dank anziehender Nachfrage in fast allen Marktsegmenten die Umsatzmilliarde wieder geknackt worden und das bereinigte operative Ergebnis überproportional stark gestiegen. Für das laufende Jahr geht das Management davon aus, zumindest einen Teil der vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs gestiegenen Energiekosten an die Kunden weitergeben zu können. Es bleiben aber zahlreiche Unsicherheiten durch den Krieg.