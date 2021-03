Die Aktionäre von SGS haben am Dienstag an der ordentlichen Generalversammlung Janet Vergis als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt. Auch die übrigen Verwaltungsräte, die sich zur Wiederwahl stellten, wurden bestätigt, wie der Genfer Warenprüfkonzern am Dienstagabend bekannt gab.