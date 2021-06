SGS hält trotz Wachstumsambitionen an Dividenpolitik fest

Der Warenprüfkonzern SGS will trotz einem ambitionierten Wachstumsziel an der Dividendenpolitik festhalten. "Aktionäre müssen keinen Trade-off zwischen Investitionen, Akquisitionen und Ausschüttung befürchten", sagte CEO Frankie Ng in einem am Dienstag publizierten Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" (online). In den nächsten drei Jahren soll die Ausschüttung mindestens auf Vorjahreshöhe bleiben oder leicht steigen.