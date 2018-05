Der Warenprüfkonzern SGS arbeitet künftig mit dem American Bureau of Shipping (ABS) und Gold Tank Inspection Service zusammen. Damit werde das Angebor bei den Tank- und Container-Inspektionen ausgebaut, hiess es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag. Angaben zu finanziellen Details wurden keine gemacht. Die neuen Dienstleistungen sollen Kunden in Europa, Nord und Südamerika sowie Asien zur verfügung stehen.