Die Fähigkeiten und Kapazitäten des SGS Centers of Excellence seien erweitert worden und böten Möglichkeiten zum Test von Zell-Banken- sowie Gen- und Zelltherapien, monoklonale Antikörper und andere protein-basierten Medikamente an. Dazu zähle auch ein Impfstoff-Test für den Coronavirus. Die SGS-Life-Sciences-Labore haben Standorte in Europa, Amerika und Asien und würden digital vernetzt arbeiten, heisst es weiter.

yr/mk

(AWP)