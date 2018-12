Der Warenprüfkonzern SGS hat das seit Mai 2017 laufende Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Dabei seien insgesamt 105'895 Aktien zurückgekauft worden, was einem Anteil am gesamten Aktienkapital von 1,39 Prozent entspreche, teilte SGS am Donnerstag mit. SGS hat dafür wie geplant 249,9 Millionen Franken aufgewendet.