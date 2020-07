SGS startet mit Biophytis Studie zur Behandlung von Atemversagen bei Covid-19

Auf dieser Grundlage wurde der erste Standort für die neue Studie initiiert, wie es hiess. SGS werde die Studie an mehreren Standorten weltweit durchführen. Den Start mache das AZ Sint Maarten Spital in Mechelen in Belgien. In den kommenden Wochen sollen Patienten aufgenommen werden.

Die klinische Studie mit Sarconeos (BIO101) zur Behandlung von Patienten mit Covid-19-bedingtem Atemversagen werde von Biophytis durchgeführt, heisst es weiter. Das Unternehmen habe SGS ausgewählt wegen der Erfahrung als "Full-service"-Auftragsforschungsorganisation mit Expertise auf dem Gebiet von Infektionskrankheiten.

ys/tp

(AWP)