Die im Rahmen des ZDHC Gateway-Chemical Module akzeptierten Labore von SGS stehen in Hongkong, Taiwan, Chennai in Indien, Guangzhou, Shanghai und in der Türkei. Sie unterstützen die Textil- und Schuhhersteller beim verbesserten Einsatz von Chemikalien in der Produktion und bieten entlang der gesamten Lieferkette Lösungen für das Chemikalien- und Umweltmanagement. Dabei würden unter anderem Abwässer untersucht oder Mitarbeitende geschult.

mk/cf

(AWP)