Shell übertrifft Erwartungen im Schlussquartal - Aktie legt zu

An der Börse wurden die Zahlen positiv aufgenommen. Der Kurs der Shell-Papiere zog um rund 4 Prozent an. Im Gesamtjahr 2018 stieg der Gewinn um 36 Prozent auf 21,4 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal sollen die Aktionäre wie für das dritte Quartal 47 US-Cent je Aktie als Dividende erhalten. Somit beträgt die Jahresausschüttung wie für das Vorjahr 1,88 Dollar.

Die Aktie bleibe unter den grossen Öl-Konzernen einer seiner bevorzugten Werte, schrieb Analyst Biraj Borkhataria vom Analysehaus RBC. In den kommenden Jahren dürften ihm zufolge die freien Mittel stärker wachsen, als es die Dividendenpläne nahelegen. Optimistisch zeigten sich auch die Analysten von Bernstein. "Wir glauben, 2019 wird wieder erfolgreich, die Prognose wird gehalten und das Unternehmen ist auf Kurs zu seinen Zielen für 2020."

Shell-Chef Ben van Beurden zeigte sich zufrieden: "Wir haben unsere Versprechen für das Jahr gehalten." Dazu gehörten der Abschluss des Veräusserungsprogramms in Höhe von 30 Milliarden Dollar und der Start von Wachstumsprojekten.

Im Gas-Segment verkaufte Shell seine Anteile in Neuseeland. In Australien eröffnete der Konzern im Dezember neue Bohrlöcher. Im Bereich Förderung und Erschliessung (Upstream) trennte sich Shell von Anteilen in Irland und Norwegen. Konzessionen für die Ölförderung im westafrikanischen Niger Delta verlängerte Shell um 20 Jahre. Im Raffinerie-Geschäft (Downstream) hatte Shell im Januar den Produktionsbeginn an der vierten Anlage für Alpha-Olefine in Geismar im US-Bundesstaat Louisiana angekündigt. Alpha-Olefine werden Shell zufolge etwa für die Produktion von Haushaltsreinigern, Plastik oder synthetischen Schmiermitteln genutzt.

Beim laufenden Aktienrückkauf-Programm über 25 Milliarden US-Dollar bis 2020 will Shell nun mit der nächsten Tranche starten. Bis Ende April will der Konzern eigene Aktien im Wert von 2,5 Milliarden Dollar am Markt erwerben. Die zweite Tranche im gleichen Umfang hat der Konzern im Januar abgeschlossen. Shells amerikanischer Rivale Exxon legt seine Zahlen am Freitag (1. Februar) vor./elm/stw/fba

