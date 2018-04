Shell verdient deutlich mehr dank höherer Öl- und Gaspreise

Der Öl- und Gasmulti Shell hat zum Jahresstart dank steigender Preise kräftig verdient. Unter dem Strich blieb im ersten Quartal ein Gewinn von 5,3 Milliarden US-Dollar hängen, gut 40 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie Shell am Donnerstag mitteilte. Neben dem deutlich gestiegenen Öl- und Gaspreis profitierte der Konzern auch von einer gestiegenen Förderung durch die Erschliessung neuer Förderstätten. Dies habe die schwächere Entwicklung in der Raffinierung mehr als ausgeglichen. Shell hatte erst jüngst angekündigt, sein Raffineriegeschäft in Argentinien zu verkaufen./mne/jha/