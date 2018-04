Shire verkauft Krebsgeschäft für 2,4 Milliarden Dollar an Servier

Der irische Pharmakonzern Shire will sein Krebsgeschäft für 2,4 Milliarden US-Dollar in bar an den französischen Wettbewerber Servier verkaufen. Beide Unternehmen hätten sich darauf geeinigt, teilte Shire am Montag mit. Der Verkauf, dem die Shire-Aktionäre laut Unternehmensangaben nicht zustimmen müssen, soll im zweiten oder dritten Quartal 2018 abgeschlossen werden. Mit der Onkologie-Sparte hatten die Iren im vergangenen Jahr 262 Millionen Dollar umgesetzt.