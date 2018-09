Erst Anfang September war der Machtkampf bei SHL in die nächste Runde gegangen, nachdem Nehama and Yoram Alroy Investment Ltd. die bisherigen VR-Mitglieder Yi He, Cailong Su, Xuewen Wu, Yuan-Hsun Lo, Yirong Qian sowie Hava Shechter aus dem Gremium kippen will. Neu sollen dafür Elon Shalev, Erez Alroy, Yariv Alroy und Erez Nachtomy in den Verwaltungsrat gewählt werden.

dm/rw

(AWP)