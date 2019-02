SHL-Aktionäre folgen an der ausserordentlichen GV den Vorschlägen des VR

Nebst allen anderen Punkten hätten die Aktionäre an der GV in Tel Aviv auch den geplanten Anpassungen in den Statuten zugestimmt, heisst es in der Mitteilung. Demnach muss nun jeder Aktionär, der 5 Prozent oder mehr der Aktien oder Stimmrechte von SHL Telemedicine hält, aber auch jedes Mitglied des Verwaltungsrates, eine Adresse in Israel für den Empfang von Dokumenten nennen.

SHL wurde in der Vergangenheit von einem Machtkampf zwischen der Alroy-Familie und chinesischen Investoren durchgeschüttelt. Die Unternehmerin Cai Mengke trat erstmals im Sommer 2016 in Erscheinung - und zwar mit einem Knall. Sie kaufte seinerzeit auf einen Schlag von anderen Aktionären 29,9 Prozent an SHL. Ein weiterer Investor, Kun Shen, übernahm zudem in der Folge einen Viertel der Aktien.

Mengke und Shen sahen schon bald darauf mit dem Vorwurf konfrontiert, dass sie als gemeinsam handelnde Gruppe agieren. Als kontrollierende Aktionäre hätten sie den übrigen Aktionären ein öffentliches Angebot unterbreiten müssen.

Das sah auch die Schweizerische Übernahmekommission (UEK) so und verpflichtete sie dazu. Die chinesischen Investoren kamen der Aufforderung nicht nach und so suspendierte die UEK nach zweimaliger Fristverlängerung deren Stimmrechte.

Diese Chance nutzte das aktuelle Management. An einer ausserordentlichen Generalversammlung im letzten Dezember wurden die Vertreter der chinesischen Investoren aus dem Verwaltungsrat gedrängt. Die Amtszeit von VR-Präsident Xuewen Wu hatte seinerzeit mit sofortiger Wirkung geendet. Neu an die Spitze des Gremiums gewählt wurde im Anschluss an diese GV Yariv Alroy. Er war von 2000 bis 2016 Co-CEO von SHL.

mk/cf

(AWP)