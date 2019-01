SHL plant ausserordentliche Generalversammlung zur Änderung der Statuten

Nach dem Ende des Machtkampfs beim Telemedizinanbieter SHL im Dezember scheint dieser Vorkehrungen zu treffen, um einen neuen Konflikt zu verhindern. So soll im Rahmen einer ausserordentlichen Generalversammlung am 21. Februar am Sitz der Gesellschaft in Tel-Aviv eine Änderung der Statuen verabschiedet werden. Laut dieser muss jeder Aktionär, der mindestens 5 Prozent der Aktien oder Stimmrechte der Gesellschaft hält, aber auch jedes Mitglied des Verwaltungsrates, eine Adresse in Israel für den Empfang von Dokumenten nennen.