SHL setzt für am 21. September ausserordentliche GV für Vergütungsfragen an

Der israelische Telemedizin-Anbieter SHL beruft für am 21. September die dritte ausserordentliche Generalversammlung in diesem Jahr ein. An dieser sollen die Aktionäre über die Löhne für Management und Verwaltungsrat sowie einen Beratervertrag mit Irit Alroy, der Frau des Verwaltungsratspräsidenten Yariv Alroy, entscheiden.