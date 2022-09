SHL Telemedicine erhält Grossauftrag in Deutschland

Der Telemedizinanbieters SHL Telemedicine erhält einen mehrjährigen Grossauftrag der Krankenkasse AOK Rheinland-Pfalz/Saarland. Konkret geht es dabei um die Versorgung von Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz, wie das an der Schweizer Börse SIX kotierte Unternehmen am Dienstag mitteilte.