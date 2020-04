SHL Telemedicine will an einer ausserordentlichen Generalversammlung am 2. Juni in Tel Aviv Yehoshua Abramovich als unabhängiges (externes) Mitglied des Verwaltungsrates für eine zusätzliche Amtszeit von drei Jahren erneut wählen lassen. Die Amtszeit soll am 28. Juni 2020 beginnen, teilte der Entwickler von Telemedizinlösungen am Donnerstag mit. Die erste Amtsdauer endet am 27. Juni 2020.