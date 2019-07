SHL Telemedicine will an einer ausserordentlichen Generalversammlung am 4. September in Tel Aviv über Änderungen der Vergütungspolitik im Verwaltungsrat abstimmen lassen. Falls die neue Vergütungspolitik angenommen wird, will die Telemedizintechnikfirma dem Firmenchef Yoav Rubinstein einen Jahresbonus für das Jahr 2018 genehmigen lassen, teilte sie am Mittwochabend mit.