Shop Apotheke will 2020 erstmals in Gewinnzone - Aktie legt klar zu

Der Online-Arzneimittelhändler Shop-Apotheke will im laufenden Jahr erstmals die Gewinnzone auf Basis der Marge des bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erreichen. Zudem peilt das SDax -Unternehmen 2020 ein deutliches Umsatzwachstum von rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an, wie Shop Apotheke am Dienstag in Venlo bei der Vorlage ausführlicher Jahreszahlen mitteilte. Auswirkungen des fortschreitenden Coronavirus-Ausbruchs seien dabei aber nicht berücksichtigt, hiess es.