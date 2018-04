Shoppingcenter-Investor Hammerson zieht Übernahme-Gebot für Intu zurück

Der britische Shoppingcenter-Investor Hammerson hat sein milliardenschweres Übernahmeangebot für den heimischen Konkurrenten Intu zurückgezogen. Dies teilte die Gesellschaft am Mittwoch in London mit. Hammerson wollte Intu für rund 3,4 Milliarden britische Pfund (3,9 Milliarden Euro) schlucken, um so Kosten einzusparen und sich auf erstklassige Liegenschaften zu fokussieren. Mit dem Zukauf wäre der Investor zudem zum grössten Shoppingcenter-Eigentümer in Grossbritannien geworden. Der Rückzug bei Intu folgt nur wenige Tage, nachdem wiederum der französische Konkurrent Klépierre seine Übernahmepläne für Hammerson vorerst ad acta gelegt hat.