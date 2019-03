Siegfried-Aktien nach Zahlen unter den Erwartungen unter Druck

Bis um 09.30 Uhr fallen Siegfried um 5,6 Prozent auf 346,50 Franken zurück, dies bei ansprechendem Handelsvolumen. Der Gesamtmarkt (SPI) steht 0,15 Prozent tiefer.

Siegfried habe die Markterwartungen zwar insgesamt nicht ganz erfüllt und das Ergebnis ein leicht negativ zu werten, heisst es in einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank. Dennoch habe das Geschäftsjahr 2018 aber "weitere deutliche operative Fortschritte" gebracht. Mit der Restrukturierung in Evionnaz, den anhaltenden Produktportfoliobereinigungen, den operativen Anpassungen sowie dem Hochfahren der neuen Anlagen in Nantong sollten zudem im laufenden Jahr weitere Verbesserungen der Profitabilität möglich sein. Die ZKB bleibt bei ihrer Einstufung "Übergewichten".

Die Bank Vontobel schreibt ebenfalls von Resultaten unter den Erwartungen. Siegfried habe allerdings bereits früher darauf hingewiesen, dass das zweite Semester schwächer ausfallen werde. Vontobel führt den Titel mit dem Rating "Hold".

Gar auf der "Top Picks"-Liste ist die Aktie bei Baader Helvea geführt. Der Broker zeigt sich denn auch trotz der eher durchzogenen Zahlen am zuversichtlichsten. Die Profitabilität habe zwar unter dem Konsens gelegen, aber innerhalb der eigenen Erwartungen. Dass der operative Gewinn auf Stufe EBITDA den Konsens verfehlt habe, sei zudem nicht sehr repräsentativ, da die Mehrheit der Analysten wohl die IFRS-bedingten Änderungen noch nicht mit einberechnet hätten. Diese dürften einen negativen Einfluss auf den EBITDA von rund 3 Millionen Franken gehabt haben.

Und dass der Gewinn je Aktie schwächer ausfiel als erwartet, habe wohl mit Steuereffekten zu tun, so Baader Helvea weiter. Der freie Cashflow dagegen habe erfüllt. Noch wichtiger sei aber, dass sich das Management hinsichtlich weiterer Verbesserungen der Marge im laufenden Jahr zuversichtlich zeige.

cf/ra

(AWP)