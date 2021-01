Siegfried schliesst Übernahme von Novartis-Standorten in Spanien ab

Damit erreichten die Aktivitäten von Siegfried im Bereich der fertig formulierten Darreichungsformen (Drug Products) die angestrebte kritische Grösse, teilte Siegfried am Montagabend mit. Bekanntlich erwartet das Unternehmen, damit 2021 auf einen Gesamtumsatz von über einer Milliarde Franken zu kommen. Siegfried will nun die betriebliche Effizienz sowie die Pläne für Investitionen in Entwicklungskapazitäten der Standorte überprüfen. Das Ziel sei es, ein technologisches Kompetenzzentrum in der Region Barcelona zu schaffen.

tt/cf

(AWP)