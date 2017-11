Siemens-Aufsichtsrat berät über Börsengang der Medizintechnik

Der Aufsichtsrat von Siemens berät am Mittwoch über den weiteren Fahrplan für den Börsengang der Medizintechnik-Sparte. Der Elektrokonzern hatte angekündigt, die umsatzstarke und profitable Sparte bis zum Sommer 2018 aufs Parkett zu bringen, weil sie wenig Synergien mit dem industriellen Kerngeschäft hat. Welchen Anteil Siemens abgeben will und an welcher Börse die Aktien des neuen Unternehmens notiert werden sollen, ist aber noch nicht bekannt.