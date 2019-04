Siemens baut Kraftwerk für Flüssiggasprojekt in Brasilien

Die angeschlagene Kraftwerksparte von Siemens hat ein Grossprojekt in Brasilien gewonnen. Der Münchner Technologiekonzern baut, betreibt und wartet im Bundesstaat Rio de Janeiro ein Gas- und Dampfturbinenkraftwerk mit einer Leistung von 1,3 Gigawatt, wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte. Damit könne eine Stadt mit bis zu vier Millionen Einwohnern mit Energie versorgt werden. Mit dem Bau sei bereits im vergangenen Jahr begonnen worden. Die Anlage soll Anfang 2021 in Betrieb gehen.