Siemens-Chef Kaeser reist zur Panel-Diskussion nach Saudi-Arabien

Siemens -Chef Joe Kaeser hält trotz politischer Spannungen nach der Tötung des saudischen Regimekritikers Jamal Khashoggi an seinen Reiseplänen nach Saudi-Arabien fest. Kaeser will dort am Montag an einer Podiumsdiskussion des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco teilnehmen, eines Kunden des Münchner Technologie-Konzerns. "Das ist weiterhin unser Stand der Dinge", teilte ein Sprecher mit. Politische Konsultationen oder Vertragsunterzeichnungen sind demnach nicht geplant.