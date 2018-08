Siemens dementiert Bericht über Abbau von 20 000 Stellen

Der Industriekonzern Siemens hat einen Pressebericht dementiert, laut dem im Rahmen der neuen Konzernstrategie in sämtlichen zentralen Funktionen weltweit 20 000 Stellen überflüssig werden könnten. Der Bericht entbehre jeglicher Grundlage, erklärte Siemens am Freitag in München. Das "Manager Magazin" hatte am Vortag darüber berichtet und sich auf Aussagen des Siemens-Chefs Joe Kaeser auf einer Roadshow gegenüber mehreren Investoren berufen. Die Zahl sei nicht nachzuvollziehen, so Siemens. Entsprechende Äusserungen habe es in dieser Form nicht gegeben.