Vergangene Woche hatte Siemens bereits eine Bestellung im Wert von rund 989 Millionen kanadischen Dollar (639 Mio Euro) von Kanadas staatlicher Eisenbahngesellschaft VIA Rail erhalten und den Rivalen Bombardier damit in dessen Heimatmarkt ausgestochen. Bei dem Auftrag geht es um neue Züge, die ebenfalls von 2021 an geliefert werden sollen./hbr/DP/nas

