Siemens-Gamesa-Anteilsverkauf beschert Iberdrola kräftigen Gewinn

Der spanische Stromkonzern Iberdrola kann vor Steuern einen Gewinn von 485 Millionen Euro durch den Verkauf seines Siemens-Gamesa-Anteils an Siemens verbuchen. Die beiden Konzerne hatten am Dienstag bekanntgegeben, dass Siemens den achtprozentigen Anteil am Windkraftunternehmen von Iberdrola übernimmt. Dafür legt Siemens 1,1 Milliarden Euro auf den Tisch.