Siemens Gamesa enttäuscht mit Verlust - Aktienkurs sackt ab

(Ausführliche Fassung) - Der Windenergieanlagenbauer Siemens Gamesa hat im ersten Quartal schlechter abgeschnitten als Experten erwartet hatten. Der Umsatz sei vorläufigen Berechnungen zufolge um 12 Prozent zum entsprechenden Vorjahreswert auf 2 Milliarden Euro gesunken, teilte das Unternehmen am späten Mittwochabend in Zamudio mit. Unter dem Strich stand ein Verlust von 174 (Vorjahr: plus 18) Millionen Euro. Auch operativ verzeichnete das Unternehmen ein Minus nach einem Plus im Jahr zuvor.