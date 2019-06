Siemens Gamesa erhält Auftrag für 376 Megawatt-Projekt aus Taiwan

Umgesetzt werden soll das sogenannnte Formosa 2-Projekt in örtlicher Nähe zum bereits bestehenden Formosa 1-Windpark. Formosa 1 ist gemäss Mitteilung das erste Offshore-Windenergie-Projekt Taiwans. Dort sollen bis Ende dieses Jahres 22 Offshore-Windturbinen entstanden sein. Formosa 2 soll eines der ersten Projekte werden, die komplett aus dem taiwanesischen Förderprogramm zur Zonenentwicklung entstehen. Taiwan will in diesem Zuge bis zum Jahr 2025 weitere 5,5 Gigawatt Offshore-Leistung realisieren./eas/mis/jha/

(AWP)