Siemens Gamesa sieht trotz Auftaktverlust weiter gute Chancen für Windenergie

Der Windkraftanlagenhersteller Siemens Gamesa setzt trotz eines schwachen Auftaktquartals weiter grosse Stücke auf die Geschäfte in den kommenden Jahren. "Wir sind in einer Industrie mit riesigem Potenzial", erklärte Unternehmenschef Markus Tacke am Dienstag im spanischen Zamudio und verwies auf einen Rekordstand im Auftragsbuch. Die langfristigen Aussichten seien dank des Auftragsbestands von knapp 28,1 Milliarden Euro zum Ende des Jahres weiter stark, hiess es vom Unternehmen.