Ein dickes Auftragsbuch für Windenergieanlagen auf See haben Siemens Gamesa im dritten Quartal deutlich steigende Umsätze beschert. Die Erlöse legten um knapp ein Viertel auf 2,6 Milliarden Euro zu, wie die Siemens-Tochter am Dienstag in Zamudio mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich lediglich um knapp zwei Prozent auf 159 Millionen Euro. Das war weniger als Analysten im Schnitt erwartet hatten. Hier bremsten weiterhin niedrigere Preise die Profitabilität.