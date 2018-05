Siemens Healthineers bekräftigt Prognose - IPO-Kosten und Euro belasten

Dank guter Geschäfte in der Bildgebung hat der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers bereinigt mehr verdient als im Vorjahr. Negative Währungseffekte bremsten hingegen. Der Umsatz sank im zweiten Quartal deswegen um 5 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, wie der Börsenneuling am Donnerstag in Erlangen mitteilte. Auf vergleichbarer Basis stieg er hingegen um vier Prozent. Das Ergebnis wurde durch Umbaukosten und den Börsengang belastet.