Siemens Healthineers hat neuen Coronavirus-Test entwickelt

Der Medizintechnik-Hersteller Siemens Healthineers hat einen neuen Test auf das Coronavirus entwickelt. Die Zulassung für den klinischen Notfalleinsatz sei bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragt worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Erlangen mit. Die Genehmigung werde in den nächsten Wochen erwartet.