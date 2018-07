Siemens Healthineers verdient im dritten Quartal weniger

(Ausführliche Fassung) - Der Medizintechnik-Konzern Siemens Healthineers hat im dritten Geschäftsquartal weniger verdient als ein Jahr zuvor. Negative Währungseffekte, Anlaufkosten für das Diagnostiksystem Atellica sowie einmalige Aufwendungen für einen kürzlich an Land gezogenen Automatisierungsauftrag lasteten in den drei Monaten bis Ende Juni auf dem Ergebnis. Unter dem Strich verfehlte das Unternehmen dabei die Erwartungen von Branchenexperten. Die Aktie lag am Montagvormittag zuletzt mit rund 1,7 Prozent im Minus.