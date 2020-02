Siemens Healthineers will noch profitabler werden

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers will im laufenden Geschäftsjahr deutlich profitabler werden. Der Gewinn pro Aktie, bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte, solle um sechs bis zwölf Prozent im Vergleich zu 2019 steigen, kündigte Siemens Healthineers anlässlich der Hauptversammlung am Mittwoch in München an.