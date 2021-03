Siemens Healthineers zapft letztmals Aktienmarkt für Varian-Kauf an

(Ausführliche Fassung) - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers ist mit der Finanzierung der 16 Milliarden US-Dollar teuren Übernahme des US-Krebsspezialisten Varian am Aktienmarkt durch. In der Nacht auf Donnerstag wurden weitere 53 Millionen neue Aktien für 44,10 Euro das Stück bei institutionellen Anlegern platziert, wie die im MDax notierte Siemens-Tochter am Donnerstag in Erlangen mitteilte. Der Erlös lag damit brutto bei 2,34 Milliarden Euro. Rund 16 Prozent der Aktien gingen an den Staatsfonds des Emirats Katar (Qatar Investment Authority, QIA). Siemens erwarb bei der Platzierung keine Anteile, so dass der Anteil der Mutter auf etwas mehr als 75 Prozent sinkt.