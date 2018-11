Der Elektrokonzern Siemens hat den angekündigten Grossauftrag für die Londoner U-Bahn endgültig festgezurrt. So liefert das Unternehmen für umgerechnet gut 1,5 Milliarden Euro 94 U-Bahn-Züge, wie Siemens am Dienstag in München mitteilte. Die Auslieferung soll 2023 beginnen. Die Londoner Verkehrsbetriebe hatten Siemens bereits Mitte Juni als bevorzugten Bieter ausgewählt./nas/jha/